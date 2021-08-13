سموحة يستعيد توازنه ويتفوق على طلائع الجيش برباعية

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

عاد سموحة للانتصارات وفاز على طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري بنتيجة 4-2 على ستاد الإسكندرية.

سجل أهداف سموحة: مصطفى فتحي (هدفان) وأحمد حمدي عبد القادر وإسلام جمال، فيما سجل هدفا طلائع الجيش: ناصر منسي ومحمد نادي بالخطأ في مرماه.

واستعاد سموحة توازنه بعد 3 مباريات لم يحقق فيها الفوز بخسارة 2 والتعادل في واحدة.

أخبار متعلقة
جريشة يقود لقاء الإسماعيلي والزمالك للمرة الثالثة.. وعاشور يدير الأهلي وإنبي مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين ويدربهم على سرعة نقل الكرة أرقام في الجول - الأهلي في طريقه لتحقيق النقيضين للمرة الأولي منذ 20 عاما

وارتقى سموحة للمركز الرابع برصيد 44 نقطة متفوقا على بيراميدز.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 38 نقطة في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ طلائع الجيش اللقاء بـ عمرو جمال في الهجوم وعلى الأطراف ناصر منسي وأحمد سمير.

في المقابل قاد عرفة السيد هجوم الفريق السكندري ومن خلفه مصطفى فتحي ودريك نسيبامبي.

وصف المباراة

عشر دقائق وتقدم سموحة بالهدف الأول مبكرا بتسديدة أرضية قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء على يسار محمد بسام، كاتبا التفوق للفريق السكندري.

صاحب الـ 27 عاما واصل موسمه المميز مع سموحة وسجل هدفه الـ 11 في 23 مباراة بالدوري الموسم الجاري.

طلائع الجيش بحث عن تعديل النتيجة، وكاد ناصر منسي أن يدُرك التعادل مرتين.

الأولى في الدقيقة 20 وارتطمت رأسيته بالقائم الأيمن للهاني سليمان.

وبعد دقيقتين ومن عرضية حسن مجدي من الجهة اليمنى مرت رأسية ناصر منسي بجوار القائم الأيسر.

البديل شريف رضا الذي شارك في الدقيقة 35 بدلا من دريك نيسبامبي سدد كرة على حدود منطقة الجزاء أمسكها بسام بثبات.

شوط أول انتهى بتفوق الموج الأزرق بهدف مصطفى فتحي.

في الشوط الثاني انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.

في الدقيقة 62 عدّل ناصر منسي النتيجة بعدما تلقى بينية من أحمد سمير فسدد كرة تصدى لها الهاني سليمان لترتد له مسددا مرة أخرى في الشباك.

هدف خامس على التوالي لناصر، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري الموسم الحالي.

وبعد 5 دقائق تحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء عقب جذب محمود البدري لناصر منسي داخل منطقة الجزاء.

أحمد سمير انبرى للركلة لكنه سدد كرة قوية للغاية جاءت أعلى من القائم مهدرا فرصة قلب النتيجة في الدقيقة 68.

البديل أحمد حمدي عبد القادر تلقى بينية في الدقيقة 77 من مصطفى فتحي وسدد على يمين بسام معلنا تقدم سموحة بالهدف الثاني.

وبعد دقيقتين تلقى مصطفى فتحي بينية متقنة وراوغ بسام وسدد في الشباك ليعزز تفوق سموحة بالهدف الثالث.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء تحصّل عبد القادر على ركلة جزاء أودعها البديل إسلام جمال في الشباك.

وفي الدقيقة 90 سجل محمد نادي بالخطأ في مرماه، بعدما حاول التشتيت من أمام ناصر منسي لكن كرته غالطت الهاني سليمان وسكنت الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز أول لسموحة بعد 3 مباريات دون انتصار.

الدوري المصري سموحة طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولى مفاجآت الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يكسر أسطورة أرسنال بثنائية 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عماد سليمان لـ في الجول: مواجهة الزمالك والإسماعيلي تحمل الخصوصية.. ولا علاقة لنا بمن سيفوز بالدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
البرازيل تعلن قائمتها استعدادا لتشيلي والأرجنتين وبيرو في تصفيات المونديال 34 دقيقة | أوروبا
فرج عامر لـ في الجول: كيف يُستبعد سموحة من الكونفدرالية ونحن الرابع.. لن أترك حقنا 57 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يستعيد توازنه ويتفوق على طلائع الجيش برباعية ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تأجيل السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي ساعة | رياضات أخرى
قائمة الأهلي - عودة سعد سمير وكوكا.. وغياب بانون وشريف ومروان ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) (0) الاتحاد.. القائم يمنع هدفا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك