سموحة يستعيد توازنه ويتفوق على طلائع الجيش برباعية

عاد سموحة للانتصارات وفاز على طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري بنتيجة 4-2 على ستاد الإسكندرية.

سجل أهداف سموحة: مصطفى فتحي (هدفان) وأحمد حمدي عبد القادر وإسلام جمال، فيما سجل هدفا طلائع الجيش: ناصر منسي ومحمد نادي بالخطأ في مرماه.

واستعاد سموحة توازنه بعد 3 مباريات لم يحقق فيها الفوز بخسارة 2 والتعادل في واحدة.

وارتقى سموحة للمركز الرابع برصيد 44 نقطة متفوقا على بيراميدز.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 38 نقطة في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ طلائع الجيش اللقاء بـ عمرو جمال في الهجوم وعلى الأطراف ناصر منسي وأحمد سمير.

في المقابل قاد عرفة السيد هجوم الفريق السكندري ومن خلفه مصطفى فتحي ودريك نسيبامبي.

وصف المباراة

عشر دقائق وتقدم سموحة بالهدف الأول مبكرا بتسديدة أرضية قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء على يسار محمد بسام، كاتبا التفوق للفريق السكندري.

صاحب الـ 27 عاما واصل موسمه المميز مع سموحة وسجل هدفه الـ 11 في 23 مباراة بالدوري الموسم الجاري.

مصطفى فتحي يواصل تألقه مع سموحة ✨ وضع الفريق السكندري في المقدمة 9 مرات هذا الموسم بالدوري الممتاز. أرقامه مع الموج الأزرق 🔵 🥅23 مباراة ⚽سجل 11 هدفا 🎯صنع 6 أهداف pic.twitter.com/iC54EMmomq — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 13, 2021

طلائع الجيش بحث عن تعديل النتيجة، وكاد ناصر منسي أن يدُرك التعادل مرتين.

الأولى في الدقيقة 20 وارتطمت رأسيته بالقائم الأيمن للهاني سليمان.

وبعد دقيقتين ومن عرضية حسن مجدي من الجهة اليمنى مرت رأسية ناصر منسي بجوار القائم الأيسر.

البديل شريف رضا الذي شارك في الدقيقة 35 بدلا من دريك نيسبامبي سدد كرة على حدود منطقة الجزاء أمسكها بسام بثبات.

شوط أول انتهى بتفوق الموج الأزرق بهدف مصطفى فتحي.

في الشوط الثاني انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.

في الدقيقة 62 عدّل ناصر منسي النتيجة بعدما تلقى بينية من أحمد سمير فسدد كرة تصدى لها الهاني سليمان لترتد له مسددا مرة أخرى في الشباك.

هدف خامس على التوالي لناصر، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري الموسم الحالي.

وبعد 5 دقائق تحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء عقب جذب محمود البدري لناصر منسي داخل منطقة الجزاء.

أحمد سمير انبرى للركلة لكنه سدد كرة قوية للغاية جاءت أعلى من القائم مهدرا فرصة قلب النتيجة في الدقيقة 68.

البديل أحمد حمدي عبد القادر تلقى بينية في الدقيقة 77 من مصطفى فتحي وسدد على يمين بسام معلنا تقدم سموحة بالهدف الثاني.

وبعد دقيقتين تلقى مصطفى فتحي بينية متقنة وراوغ بسام وسدد في الشباك ليعزز تفوق سموحة بالهدف الثالث.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء تحصّل عبد القادر على ركلة جزاء أودعها البديل إسلام جمال في الشباك.

وفي الدقيقة 90 سجل محمد نادي بالخطأ في مرماه، بعدما حاول التشتيت من أمام ناصر منسي لكن كرته غالطت الهاني سليمان وسكنت الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز أول لسموحة بعد 3 مباريات دون انتصار.