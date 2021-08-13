كرة يد - تأجيل السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 21:15

كتب : إبراهيم رمضان

يحيى الدرع - كرة يد - الأهلي والزمالك

تأجلت مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي.

وكان مقررا أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 18 أغسطس، لتصبح في العاشر من سبتمبر المقبل.

وأوضح عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد المصري قائلا لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم نستقر على الصالة التى ستستقبل اللقاء بالقاهرة".

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وأرسل الاتحاد الإفريقي خطابا لنظيره المصري أعلن فيه الموافقة على تأجيل المباراة.

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ويلتقي الزمالك مع الأهلي الذي حل وصيفا لكأس الكؤوس في القاهرة، بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس.

وستكون تلك المرة الرابعة تواليا التي يتواجه فيها الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي فاز بنسخة 2018 فيما حقق الزمالك الفوز في آخر نسختين.

ويعد الزمالك ثاني أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب بعد المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ 9 ألقاب.

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