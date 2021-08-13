قائمة الأهلي - عودة سعد سمير وكوكا.. وغياب بانون وشريف ومروان

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 21:10

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي الإسماعيلي

دخل سعد سمير وأحمد نبيل "كوكا" قائمة الأهلي بعد غيابهما عن اللقاء الماضي ضد الإسماعيلي، بينما يستمر غياب بدر بانون عن الفريق والإصابة تبعد محمد شريف.

وغاب أيضا عن القائمة المهاجم مروان محسن، بينما انضم والتر بواليا وصلاح محسن وطاهر محمد استعدادا لإنبي.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي يوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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وجاءت قائمة الفريق:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - حمدي فتحي - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - طاهر محمد - جونيور أجايي

الهجوم: صلاح محسن - والتر بواليا

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي الساعة 9 مساء السبت.

الأهلي إنبي الدوري المصري
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