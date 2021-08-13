قائمة الإسماعيلي - عودة حسين السيد لمواجهة الزمالك.. وغياب محمد حسن

أعلن إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي قائمة لاعبيه التي تواجه ضيفه الزمالك يوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وعاد حسين السيد للقائمة بعدما أبعده الإيقاف عن مواجهة الأهلي، بينما يغيب محمد حسن بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت قائمة الدراويش:

حراس المرمى: محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدى

الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي ومروان الصحراوي ومصطفى الزناري ومحمد نصر وعبد الله جمعة ومحمد بيومي

وسط الملعب: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل وأحمد مدبولي ومحمد صادق ومحمد الشامي وأحمد مصطفى ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد الضرف

الهجوم: شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو

ويحتل الإسماعيلي المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 34 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب البطولة ورصيده 67 نقطة.