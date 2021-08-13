جريشة يقود لقاء الإسماعيلي والزمالك للمرة الثالثة.. وعاشور يدير الأهلي وإنبي

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الإسماعيلي والزمالك يوم السبت إلى الحكم الدولي جهاد جريشة.

ويحل الزمالك، متصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، ضيفا على الدراويش في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء.

وسيدير جريشة مباراة الإسماعيلي والزمالك للمرة الثالثة، في 2011 انتهى اللقاء الأول بلا أهداف وفي 2013 تفوق الأخير بهدفين دون رد.

وفي التاسعة مساء السبت يلعب الأهلي ضد إنبي ويقود المباراة الحكم محمود عاشور.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي في ملعب الأهلي we السلام.

وسيدير عاشور لقاء الأهلي وإنبي للمرة الثالثة، في 2013 تفوق الأول بنتيجة 5-1 وفي إبريل الماضي فاز الأحمر أيضا بنتيجة 3-1.

ويحتل الأهلي، حامل لقب الدوري، وصافة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن الزمالك.