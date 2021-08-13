مران الأهلي - برنامج بدني لـ بانون وراحة لـ وليد.. وشريف يحتاج من 7 إلى 10 أيام للعودة
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 19:53
كتب : حسام نور الدين
اطمئن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على محمد شريف مهاجم الفريق وعقد جلسة معه قبل انطلاق المران.
ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا السبت في الجولة 30 من الدوري المصري.
وأوضح محمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للموقع الرسمي للنادي أن الأشعة أثبتت إصابة شريف بشد خفيف في العضلة الخلفية.
وقال أبو عبلة: "اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية".
ويخضع محمد شريف لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
وعلى جهة أخرى، خاض بدر بانون مدافع الفريق تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران مساء اليوم.
وقال أبو عبلة: "تم وضع برنامج بدني للاعب، خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم".
وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له.
وقال أبو عبلة: "وليد سليمان شارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتم منحه راحة سلبية من التدريبات اليوم".
وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان سيكون جاهزا للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة إنبي.
وحرص موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي غدا.
كما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.
وخاض الأهلي تدريبات بدنية وفنية قوية اليوم في إطار الاستعداد لمباراة إنبي.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.