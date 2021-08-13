مران الأهلي - برنامج بدني لـ بانون وراحة لـ وليد.. وشريف يحتاج من 7 إلى 10 أيام للعودة

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 19:53

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اطمئن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على محمد شريف مهاجم الفريق وعقد جلسة معه قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي غدا السبت في الجولة 30 من الدوري المصري.

وأوضح محمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للموقع الرسمي للنادي أن الأشعة أثبتت إصابة شريف بشد خفيف في العضلة الخلفية.

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وقال أبو عبلة: "اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية".

ويخضع محمد شريف لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وعلى جهة أخرى، خاض بدر بانون مدافع الفريق تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران مساء اليوم.

وقال أبو عبلة: "تم وضع برنامج بدني للاعب، خاصة أنه عائد من فترة راحة بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل تعافيه وظهور مسحته سلبية اليوم".

وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له.

وقال أبو عبلة: "وليد سليمان شارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتم منحه راحة سلبية من التدريبات اليوم".

وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان سيكون جاهزا للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة إنبي.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي غدا.

كما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية وفنية قوية اليوم في إطار الاستعداد لمباراة إنبي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

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