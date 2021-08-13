مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين ويدربهم على سرعة نقل الكرة

حفز باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لاعبيه قبل انطلاق مران الجمعة وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للفريق.

وشدد الفرنسي للاعبين على ثقته في قدرتهم على الفوز أمام مضيفهم الإسماعيلي في لقاء مرتقب يوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على أمور فنية. تولى الفرنسي ومعه المساعد البرتغالي فرناندو الإشراف على مجموعة بينما الأخرى تابعها أسامة نبيه المدرب العام ومعه أحمد عبد المقصود.

وركز مران الزمالك على سرعة تسليم وتسلم الكرة.

وشرح كارتيرون للاعبين أمورا فنية وخططية قبل التدريب عليها استعدادا لمواجهة الدراويش.

وحرص كارتيرون على تخفيف الحمل البدني خلال المران منعا لتعرض اللاعبين للإجهاد.

وخاض اللاعبون مباراة تجريبية في نهاية المران أوقفها كارتيرون عدة مرات لتصحيح الأخطاء.

وأدى الحارسان محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل تدريبات قوية تحت إشراف مدربها البرازيلي أوليفيرا.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي أن مسحة عناصر الفريق جاءت سلبية.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.