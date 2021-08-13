ليستر يضم فيسترجارد

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

فيسترجارد

أعلن ليستر سيتي اليوم الجمعة ضم المدافع يانك فيسترجارد قادما من ساوثامبتون بعقد يمتد إلى 2024.

يانيك فيسترجارد

النادي : ساوثامبتون

ليستر سيتي

وحصل فريق الثعالب على المدافع الدنماركي مقابل 17.6 مليون يورو.

ولعب فيسترجارد (29 عاما) لهوفنهايم وفيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ.

أخبار متعلقة
أرقام في الجول - الأهلي في طريقه لتحقيق النقيضين للمرة الأولي منذ 20 عاما استبعاد الكاراتيه من أولمبياد باريس 2024 رومانو: يوفنتوس يقترب أكثر من لوكاتيللي

ودافع عن قميص ساوثامبتون لمدة 3 مواسم.

وشارك فيسترجارد في 72 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 4 أهداف.

ومثل منتخب الدنمارك في 29 مباراة وسجل هدفا وودع يورو 2020 من الدور نصف النهائي.

فيسترجارد ليستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - تحديد جلسة استماع لـ الزمالك في قضية أتشيمبونج ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل "الونش" لـ أهلي جدة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينهي ملف شكوى ساسي والدحيل.. وموعد إرسالها ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: آسف.. لا عذر لنا لنسقط أمام برينتفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فالنسيا يُسقط خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
لوريان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بإسقاط موناكو 3 ساعة | الدوري الفرنسي
كليوباترا يسمح لـ أحمد ريان بالخضوع للكشف الطبي مع ألتاي التركي 3 ساعة | ميركاتو
بايرن يتعادل مع مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني 3 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك