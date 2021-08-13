ليستر يضم فيسترجارد
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 19:00
كتب : FilGoal
أعلن ليستر سيتي اليوم الجمعة ضم المدافع يانك فيسترجارد قادما من ساوثامبتون بعقد يمتد إلى 2024.
يانيك فيسترجارد
النادي : ساوثامبتون
وحصل فريق الثعالب على المدافع الدنماركي مقابل 17.6 مليون يورو.
ولعب فيسترجارد (29 عاما) لهوفنهايم وفيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ.
ودافع عن قميص ساوثامبتون لمدة 3 مواسم.
وشارك فيسترجارد في 72 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 4 أهداف.
ومثل منتخب الدنمارك في 29 مباراة وسجل هدفا وودع يورو 2020 من الدور نصف النهائي.