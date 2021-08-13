ليستر يضم فيسترجارد

أعلن ليستر سيتي اليوم الجمعة ضم المدافع يانك فيسترجارد قادما من ساوثامبتون بعقد يمتد إلى 2024.

وحصل فريق الثعالب على المدافع الدنماركي مقابل 17.6 مليون يورو.

ولعب فيسترجارد (29 عاما) لهوفنهايم وفيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ودافع عن قميص ساوثامبتون لمدة 3 مواسم.

وشارك فيسترجارد في 72 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 4 أهداف.

ومثل منتخب الدنمارك في 29 مباراة وسجل هدفا وودع يورو 2020 من الدور نصف النهائي.