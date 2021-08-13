مباشر في الدوري - سموحة (4) (1) طلائع الجيش.. جوووول رااابع
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 18:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري.
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ق 77: جووول ثالث لسموحة.. مصطفى فتحي يسجل الثالث لسموحة بعد مراوغة الحارس ويسدد في الشباك الخالية.
ق 75: جوووول بينية من مصطفى فتحي إلى أحمد حمدي عبد القادر الذي يسدد كرة في الشباك.
ق 68: أحمد سمير يهدر ركلة الجزاء بتسديدة أعلى من القائم.
ق 67: ركلة جزاء بعد جذب محمود البدري لـ ناصر منسي داخل منطقة الجزاء.
ق 62: جوووول التعادل ناصر منسي يتلقى بينية من أحمد سمير ويسدد من داخل المنطقة تصدى لها الهاني سليمان لترتد له ويسدد مرة أخرى في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: عرضية من الجهة اليمنى لطلائع الجيش عن طريق حسن مجدي ورأسية من ناصر منسي تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 20: ركنية لطلائع الجيش تصل إلى ناصر منسي لكن رأسيته ترتطم بالقائم الأيمن.
ق 11: جوووول أول في اللقاء عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام.
بداية اللقاء