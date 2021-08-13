انتهت في الدوري - سموحة (4) (2) طلائع الجيش.. فوز كبير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 90: جووول تقليص الفارق بتسجيل محمد نادي بالخطأ في مرماه بتسديدة خاطئة أثناء محاولة التشتيت من أمام ناصر منسي.

ق 86: جووول رابع من إسلام جمال بركلة جزاء عقب عرقلة حمدي عبد القادر.

ق 77: جووول ثالث لسموحة.. مصطفى فتحي يسجل الثالث لسموحة بعد مراوغة الحارس ويسدد في الشباك الخالية.

ق 75: جوووول بينية من مصطفى فتحي إلى أحمد حمدي عبد القادر الذي يسدد كرة في الشباك.

ق 68: أحمد سمير يهدر ركلة الجزاء بتسديدة أعلى من القائم.

ق 67: ركلة جزاء بعد جذب محمود البدري لـ ناصر منسي داخل منطقة الجزاء.

ق 62: جوووول التعادل ناصر منسي يتلقى بينية من أحمد سمير ويسدد من داخل المنطقة تصدى لها الهاني سليمان لترتد له ويسدد مرة أخرى في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: عرضية من الجهة اليمنى لطلائع الجيش عن طريق حسن مجدي ورأسية من ناصر منسي تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 20: ركنية لطلائع الجيش تصل إلى ناصر منسي لكن رأسيته ترتطم بالقائم الأيمن.

ق 11: جوووول أول في اللقاء عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام.

بداية اللقاء