أرقام في الجول - الأهلي في طريقه لتحقيق النقيضين للمرة الأولي منذ 20 عاما

خسر الأهلي نقطتين ثمينتين بعد التعادل الايجابي أمام الاسماعيلي لتشتعل المنافسة على لقب الدوري المصري ويتصدر الزمالك البطولة بفارق نقطتين عن الأهلي ويتبقي خمس مباريات على نهاية البطولة.

استقبلت شباك الأهلي حتي الان 23 هدفا في 29 مباراة أي ما يعادل 0.79 هدف في المباراة ويعد هذا الرقم هو خامس أسوء رقم دفاعي للأهلي منذ بداية الألفية حيث كان الأسوء موسم 2004/2005 حيث استقبل الأهلي 27 هدفا خلال 26 مباراة بمعدل 1.04 هدف في المباراة.

الموسم الثاني كان 2001/2002 بمعدل هدف كل مباراة والموسم الثالث كان 2003/2004 بمعدل 0.88 هدفا في المباراة والرابع موسم 2005/2006 بمعدل 0.87 هدفا في المباراة، أي ان هذا الموسم هو الأقل للأهلي خلال العقد الأخير.

على المستوي الهجومي الموسم الحالي لموسيماني هو أفضل سابع موسم هجوميا حتي الان حيث سجل الفريق 61 هدفا بمعدل 2.1 هدف في المباراة.

الموسم الأفضل كان موسم 2004/2005 حيث سجل الأهلي تحت قيادة مانويل جوزية 59 هدفا في 26 مباراة بمعدل 2.2 هدفا في المباراة ومن الممكن ان يحقق موسيماني رقما أفضل خلال المباريات المتبقية ليكون الموسم الأفضل هجوميا للأهلي خلال آخر 20 عاما.

ماذا عن توقيت الأهداف التي يستقبلها الأهلي؟

الملاحظ بشدة استقبال الأهلي أكبر عدد من الأهداف في الربع ساعة الأخير من عمر الشوط، استقبل 7 أهداف في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول واستقبل 8 أهداف في آخر ربع ساعة من عمر المباراة.

ماذا يعكس هذا الرقم؟

يعكس هذا الرقم انخفاض مستوي التركيز لدي اللاعبين خلال آخر 15 دقيقة وهو ما يدل على وجود بعض القصور الذهني في التركيز وهو أمر يتعلق بالتحضير الخاص بالجهاز الفني بالاضافة الي وجود العديد من التغييرات خاصة خلال آخر 15 دقيقة.

استقبل الأهلي 8 أهداف خلال اخر 15 دقيقة في 8 مباريات انتهي 3 منها بفوز الأهلي لكن فقد الأهلي خلالها 11 نقطة بالكامل 4 تعادلات وخسارة.

وتفاصيلها كالاتي:

سموحة وبيراميدز (خطأين من محمد الشناوي).

الجونة والبنك الأهلي وأسوان (كرات عرضية).

بالاضافة الي أن بعض الأهداف الاخري كانت بنفس الخطأ المتكرر خاصة من الناحية اليمني للأهلي التي استقبلت أهداف باختراقات أو عرضيات في كل من: الانتاج الحربي والبنك الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة.

وبخلاف مباراة أسوان التي تلقى الأهلي فيها هدفا من كرة ثابتة ومباراة سيراميكا فـ الأهلي يعاني من الكرات العرضية من الناحية اليمني.

المثير هو استقبال الأهلي عدد كبير من الأهداف هذا الموسم على عكس الموسم الماضي الذي حقق فيه الشناوي رقما ممتازا بالحفاظ على نظافه شباكه في 23 مباراة في حين تحقيق الفريق 10 شباك نظيفة فقط حتى الآن.

المصادر: كوراستاتس