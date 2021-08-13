استبعاد الكاراتيه من أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد أسباب استبعاد لعبة الكاراتيه من أولمبياد باريس 2024.

وتواجدات اللعبة لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2020 واستطاعت مصر حصد ميداليتين في الكاراتيه، برونزية لـ جيانا فاروق وذهبية لـ فريال أشرف.

وجاء بيان اللجنة المنظمة: "تود باريس 2024 أن تذكّر أولا أنه منذ ديسمبر 2020، أصبح برنامج أحداث أولمبياد باريس 2024 نهائيا ولا يمكن أن يخضع لأي تعديل. تم تحديد ذلك في تقويم معروف للجميع، مع الالتزام الصارم بالقواعد التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية".

وأضاف "تتفهم باريس 2024 تماما خيبة أمل اتحاد الكاراتيه وكذلك الاتحادات الدولية الـ 14 التي لم يتم اختيارها وتلتزم بمواصلة العمل معهم بهدف الترويج لرياضتهم في فرنسا ودوليا".

ورغم فوز الفرنسي ستيفان دا كوستا الفائز بذهبية في الكاراتيه وتحدثه منذ أيام عن تمنيه إقامة منافسات اللعبة في الأولمبياد المقبلة، إلا أن القوانين تغيرت.

وفي ديسمبر الماضي تم إعلان استبعاد الكاراتيه من باريس 2024 مقابل دخول لعبة "بريك دانس".