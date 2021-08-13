رومانو: يوفنتوس يقترب أكثر من لوكاتيللي
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 18:03
كتب : FilGoal
قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن يوفنتوس قطع شوطا كبيرا في التعاقد مع مانويل لوكاتيللي لاعب إيطاليا ونادي ساسولو.
مانويل لوكاتيلي
النادي : ساسولو
وكتب رومانو في تويتر "يوفنتوس يقترب من التعاقد مع لوكاتيللي".
وأضاف "الاجتماع الأخير مع ساسولو كان إيجابيا، الاتفاق وشيك بشأن السعر النهائي، لكن لم يتحدد بعد بيع أم إعارة".
وأتم "كل الأطراف المعنية تثق في إتمام الصفقة قريبا".
Juventus are getting closer to sign Manuel Locatelli. New meeting with Sassuolo was positive - the agreement is set to be reached on final price tag, but not yet on deal structure [loan/buy obligation]. ⚪️⚫️ #Juventus
All parties involved are confident to complete the deal soon.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021
وسعت أندية عديدة للظفر بخدمات لوكاتيللي (23 عاما) الذي توج بيورو 2020 مع إيطاليا.
وصرح مسؤولو ساسولو في وقت سابق أن أرسنال يريد اللاعب، بينما أوضح يوفنتوس رغبته في حسم الصفقة.
ويمتد عقد ساسولو مع لوكاتيللي، اللاعب الأسبق لميلان، حتى 2023.