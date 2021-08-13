رومانو: يوفنتوس يقترب أكثر من لوكاتيللي

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن يوفنتوس قطع شوطا كبيرا في التعاقد مع مانويل لوكاتيللي لاعب إيطاليا ونادي ساسولو.

مانويل لوكاتيلي النادي : ساسولو يوفنتوس

وكتب رومانو في تويتر "يوفنتوس يقترب من التعاقد مع لوكاتيللي".

وأضاف "الاجتماع الأخير مع ساسولو كان إيجابيا، الاتفاق وشيك بشأن السعر النهائي، لكن لم يتحدد بعد بيع أم إعارة".

وأتم "كل الأطراف المعنية تثق في إتمام الصفقة قريبا".

Juventus are getting closer to sign Manuel Locatelli. New meeting with Sassuolo was positive - the agreement is set to be reached on final price tag, but not yet on deal structure [loan/buy obligation]. ⚪️⚫️ #Juventus All parties involved are confident to complete the deal soon. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021

وسعت أندية عديدة للظفر بخدمات لوكاتيللي (23 عاما) الذي توج بيورو 2020 مع إيطاليا.

وصرح مسؤولو ساسولو في وقت سابق أن أرسنال يريد اللاعب، بينما أوضح يوفنتوس رغبته في حسم الصفقة.

ويمتد عقد ساسولو مع لوكاتيللي، اللاعب الأسبق لميلان، حتى 2023.