رومانو: يوفنتوس يقترب أكثر من لوكاتيللي

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيللي - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن يوفنتوس قطع شوطا كبيرا في التعاقد مع مانويل لوكاتيللي لاعب إيطاليا ونادي ساسولو.

وكتب رومانو في تويتر "يوفنتوس يقترب من التعاقد مع لوكاتيللي".

وأضاف "الاجتماع الأخير مع ساسولو كان إيجابيا، الاتفاق وشيك بشأن السعر النهائي، لكن لم يتحدد بعد بيع أم إعارة".

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وأتم "كل الأطراف المعنية تثق في إتمام الصفقة قريبا".

وسعت أندية عديدة للظفر بخدمات لوكاتيللي (23 عاما) الذي توج بيورو 2020 مع إيطاليا.

وصرح مسؤولو ساسولو في وقت سابق أن أرسنال يريد اللاعب، بينما أوضح يوفنتوس رغبته في حسم الصفقة.

ويمتد عقد ساسولو مع لوكاتيللي، اللاعب الأسبق لميلان، حتى 2023.

لوكاتيللي يوفنتوس
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