مصدر من النصر لـ في الجول: لم نفاوض الشناوي

نفى مصدر في إدارة النصر السعودي تفاوض ناديه مع محمد الشناوي حارس مصر والأهلي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"لم نتفاوض مع الشناوي مطلقا".

وأضاف "لدينا 7 أجانب في الفريق بالفعل".

وكتبت تقارير أن النصر قدم عرضا كبيرا للشناوي (32 عاما) الذي ظهر بشكل طيب في المباريات الأخيرة مع الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي.

وأشارت أخرى إلى أن اللاعب الأسبق لبتروجت وطلائع الجيش وحرس الحدود تلقى عدة عروض للرحيل عن الأهلي.

ويخوض الشناوي موسمه الخامس مع الأهلي منذ عودته للفريق في 2016.

وشارك الشناوي في 103 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتوج الشناوي بـ12 لقبا مع الأهلي.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2025.