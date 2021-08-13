مدرب برشلونة السابق: خسرنا الليجا لأن ريال مدريد تم منحه 6 ركلات جزاء‎‎

أبدى كيكي سيتيين مدرب برشلونة السابق عدم استعداده للعودة إلى التدريب مرة أخرى رغم حصوله على بعض العروض، كما عاد بالذاكرة إلى خسارته للقب الليجا في موسم 2019-2020 لصالح ريال مدريد.

وقال كيكي في تصريحاته لــ"جوت داون": "لا أرى نفسي مدربا لفريق مرة أخرى. لقد فقدت الاهتمام بهذا الأمر".

وأضاف "كرة القدم التي اختبرتها في الأعوام القليلة الماضية ليست كرة القدم التي أحبها. ما أحببته هو لعب كرة القدم، وفي الحقيقة لم أرَ نفسي أتحول إلى مدرب في البداية".

ويملك سيتيين 3 مشاركات دولية بقميص منتخب إسبانيا، كما مثل البلاد في الكرة الشاطئية، وهو ما عاد إليه بالذاكرة.

وقال مدرب برشلونة السابق: "لقد أحببت هذا الوقت. كان نوعا فريدا من كرة القدم ومن الحياة أيضا. لقد كان أمرا مذهلا، أن أكون هداف إسبانيا في بطولات متعددة وأن أسافر حول العالم. لقد دربت منتخب روسيا ضد إسبانيا في كأس العالم للكرة الشاطئية ذات مرة".

وبالعودة إلى فترته في برشلونة قال: "لم أرَ في حياتي غرفة ملابس مثل هذه. لقد كانت شيئا مختلفا وصادما. هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك السيطرة عليها وحسب".

وتابع "تجد غرفة الملابس غير سعيدة وهذا ما وجدته هناك، كان شيئا لم أرَه في 40 عاما مع كرة القدم".

أما عن خسارة الليجا لصالح ريال مدريد أوضح سيتيين "لقد خسرنا (2-0) أمامهم في سانتياجو بيرنابيو ولا أمانع الخسارة، ولكن الطريقة هي المشكلة، لقد أهدرنا 3 انفرادات في المباراة وخسرنا الدوري لأن ريال مدريد تم منحه 6 ضربات جزاء".

واختتم "وبسبب أننا كنا نمر بمرحلة سيئة أيضا وكانت هذه هي نتيجة المشاكل التي كانت لدينا داخل الفريق".

وكان سيتيين البالغ من العمر 62 عاما قد قاد برشلونة في منتصف موسم 2019-2020 خلفا لإرنستو فالفيردي، وأقيل بنهاية الموسم عقب فضيحة 8-2 الشهيرة على يد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.