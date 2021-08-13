تقرير: إصابة راموس تعيد فتح سوق انتقالات باريس سان جيرمان‎‎

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 15:15

كتب : أحمد أباظة

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

على الرغم من صفقاته القوية للغاية حتى الآن، إلا أن سوق انتقالات باريس سان جيرمان الفرنسي لم يبلغ نهايته بعد، حيث تبقى صفقة أخيرة قد تكون مفاجأة كبرى لدعم الصفوف.

جاء ذلك بسبب إصابة أحد صفقات الصيف المجانية، وهو سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والتي بحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، ستفتح الباب أمام عودة فريق العاصمة الفرنسية لمطاردة السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وكان راموس قد وصل إلى حديقة الأمراء في سوق الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع الميرينجي، ولكن إصابته التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر وشهرين غيرت بعض موازين الأمور.

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب: إنفاق سيتي وتشيلسي بلا حدود.. ولا أعرف كيف يفعلها يونايتد‎‎ أين ذهب فاران؟ المدافع الفرنسي قد لا يشارك في لقاء ليدز بسبب تأخر يونايتد في تسجيله تجاوز دروجبا والاقتراب من جيرارد وهنري وكسر رقمه الشخصي.. أشياء ينتظرها صلاح في الموسم الجديد

ولم يقم نابولي بأي انتقالات هذا الموسم، ولكن رئيس النادي أوريليو دي لورينتس ومدربه لوتشيانو سباليتي قد أوضحا أن الجميع متاح للبيع بالسعر المناسب.

هذا تحديدا هو مربط الفرس، حيث يريد نابولي 50 مليون يورو للتخلي عن خدمات كوليبالي، ولكن الصحف ترجح كون مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يفي بالغرض.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مانشستر يونايتد أظهر اهتمامه مرة أخرى بالمدافع السنغالي الدولي بعرض قيمته 30 مليون يورو.

يواجه نابولي أيضا مشكلة أخرى حيث يحاول التخلص من قائده لورينزو إنسيني مقابل 20 مليون يورو تفاديا لإمكانية رحيله مجانا في الصيف القادم.

وأجرى باريس سان جيرمان سوق انتقالات خرافي رفع فاتورة رواتبه بصورة جنونية، وهو ما يستبعد إمكانية إجرائه لصفقات جديدة.

يذكر أن باريس تعاقد مع أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو، واكتفى بصفقات مجانية قوية هي راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما وأخيراً درة التاج ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

راموس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي لـ في الجول: سلبية مسحة بدر بانون.. وفترة غياب محمد شريف ساعة | الدوري المصري
نونو سانتو: هاري كين لاعب لـ توتنام.. سنحدد موقفه من مواجهة سيتي لاحقا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سولشاير عن موقف سانشو وفاران من المشاركة ضد ليدز.. وبوجبا مغناطيس الإعلام‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب برشلونة السابق: خسرنا الليجا لأن ريال مدريد تم منحه 6 ركلات جزاء‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة راموس تعيد فتح سوق انتقالات باريس سان جيرمان‎‎ 2 ساعة | الدوري الفرنسي
رئيس الوداد: الزمالك طلب ضم وليد الكرتي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: إنفاق سيتي وتشيلسي بلا حدود.. ولا أعرف كيف يفعلها يونايتد‎‎ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك