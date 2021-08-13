كارتيرون يمنح بنشرقي راحة من مران المستبعدين في الزمالك

منح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك راحة سلبية من مران المستبعدين للاعب الفريق أشرف بنشرقي والذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وفضل كارتيرون منح اللاعب قسطا من الراحة استعدادا للمباريات المقبلة.

جاء ذلك في ظل غياب اللاعب المغربي عن مواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاث إنذارات.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه الزمالك غدا السبت في الإسماعيلية في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بعد مرور 29 مباراة برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيج 37 نقطة.