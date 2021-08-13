زيدان جديد "بالاسم".. من هو ياسين عدلي هدف ميلان في سوق الانتقالات

تواصل التقارير الصحفية حديثها عن تسارع خطوات ميلان الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي لاعب نادي بوردو.

ويطالب بوردو بالحصول على 12 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب، فيما يقارب عرض ميلان 10 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالأداء، فمن هو الذي شبهوه مبكراً بالأسطورة زين الدين زيدان؟

أتم ياسين عدلي عامه الحادي والعشرين في الشهر الماضي، ويجيد اللعب بالعديد من الأدوار المتعلقة بصناعة اللعب في خط الوسط.

يعني هذا بالنسبة لفريق ميلان خيارا إضافياً مع الجزائري إسماعيل بن ناصر وبراهيم دياز الوافد من ريال مدريد في خطة المدرب ستيفانو بيولي (4-2-3-1).

وكان بوردو قد تعاقد مع عدلي من باريس سان جيرمان في يناير 2019 مقابل 5.5 مليون يورو، واسمه الأوسط هو "زين الدين"، ما فتح الباب للمقارنة مع أسطورة فرنسا ومدرب ريال مدريد السابق.

ولكن عدلي بعيد عن زيدان على الصعيد التهديفي، حيث سجل فقط هدفين وصنع 5 في 35 مشاركة بالدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم بضم الفرنسي ذو الأصل الجزائري، حيث تفيد التقارير الصحفية أن هناك منافسة من توتنام هوتسبر وآرسنال وليل.

وفي حال فشل الروسونيري في التعاقد مع عدلي، فهو يملك خطة بديلة تتمثل في النمساوي فلوريان جريليتش لاعب وسط هوفنهايم الألماني.

وتشير صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى حقيقة أن لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاماً يملك خصائص دفاعية أكثر من عدلي.

أيضاً يعتبر جريليتش خيارا أقل تكلفة، حيث سينتهي عقده في يونيو 2022، وبذلك سيكون البديل الأسهل إذا فشلت عملية التعاقد مع ياسين عدلي.