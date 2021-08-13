رومانو: عكس التيار.. ناينجولان يرفض كالياري ويعود إلى بلاده

كشفت تقارير صحفية عن سفر البلجيكي راديا ناينجولان لاعب إنتر ميلان السابق إلى بلاده اليوم من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى نادي رويال أنتويرب.

وبحسب صحيفة "نيوسبلاد" البلجيكية فإن اللاعب في طريقه لتوقيع عقدا مدته عامين مع النادي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع إنتر ميلان بالتراضي، مقابل حصوله على نصف راتبه المقرر للعام الأخير في عقده بحسب الأنباء الواردة.

وتفيد الصحيفة ذاتها أن ناينجولان رفض عرض رويال أنتويرب مطلع الأسبوع، ولكن بعد تحسين العرض وصلت عوائده خلال موسمين إلى 4 مليون يورو بإضافة مكافأة التوقيع.

وصحيح أن هذا لا يزال أقل مما كان ليحصل عليه إن وافق على عرض بشكتاش التركي الذي رفضه مؤخرا أيضا، إلا أنه وجد به فرصة للعودة إلى الديار، بعد أن قضى أغلب مسيرته في إيطاليا.

في الإطار ذاته أكد فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورت" إيطاليا الموثوق في أخبار الانتقالات أن الاتفاق قد تم بالفعل، وأن ناينجولان سيجري الكشف الطبي ثم سيوقع على العقد اليوم.

ويأتي هذا التحرك عكس التيار تماما، حيث كانت كل التقارير تشير إلى اقتراب ناينجولان من العودة إلى كالياري، واعتبرت فسخ عقده مع إنتر إيذانا بإتمام هذه العملية.

ويمثل كالياري عدة مراحل في مسيرة نجم الوسط البلجيكي، حيث بدأ معه بعد فترته في أكاديمية بياشنزا، محطته الأولى في إيطاليا عام 2004.

انتقل ناينجولان من كالياري إلى روما، ثم من روما إلى إنتر، ثم أعير مرتين إلى كالياري في آخر موسمين، وكانت العودة إلى ساردينيا هي وجهته الأقرب قبل أن يظهر اتجاهه إلى رويال أنتويرب.

يذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاما قد عانى كثيرا في فترته مع إنتر، حيث لم يبذل جهدا لإخفاء حقيقة أن رحيله عن روما وذهابه إلى النيراتزوري كان خطوة لا يرغب بها.