يويفا يعلن عن المرشحين للأفضل في أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عن المرشحين لجائزة الأفضل في موسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل سحب قرعة دور الجمموعات للموسم الجديد من المسابقتين.

وستقام القرعة يوم 26 أغسطس الجاري في إسطنبول.

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والمرشحون في كل مركز هم كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا (ريال مدريد)- إيدرسون (مانشستر سيتي)- إدوارد ميندي (تشيلسي)

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسي)- أنطونيو روديجير (تشيلسي)- روبن دياز (مانشستر سيتي)

في الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)- جورجينيو (إيطاليا)- نجولو كانتي– (تشيلسي)

في الهجوم: إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

أما في الدوري الأوروبي فالجائزة هي لأفضل لاعب في المسابقة.

والمرشحون لنيل أفضل لاعب هم برونو فيرنانديز وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد، وجيرارد مورينو من فياريال.

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