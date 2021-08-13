يويفا يعلن عن المرشحين للأفضل في أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة عن المرشحين لجائزة الأفضل في موسم 2020-2021 من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل سحب قرعة دور الجمموعات للموسم الجديد من المسابقتين.

وستقام القرعة يوم 26 أغسطس الجاري في إسطنبول.

والمرشحون في كل مركز هم كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا (ريال مدريد)- إيدرسون (مانشستر سيتي)- إدوارد ميندي (تشيلسي)

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا (تشيلسي)- أنطونيو روديجير (تشيلسي)- روبن دياز (مانشستر سيتي)

في الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)- جورجينيو (إيطاليا)- نجولو كانتي– (تشيلسي)

في الهجوم: إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند)- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

أما في الدوري الأوروبي فالجائزة هي لأفضل لاعب في المسابقة.

والمرشحون لنيل أفضل لاعب هم برونو فيرنانديز وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد، وجيرارد مورينو من فياريال.