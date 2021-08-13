رسالتان من إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

وجه إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي رسالة إلى لاعبيه قبل مواجهة الزمالك مطالبا إياهم باللعب بروح قتالية لتحقيق الانتصار.

وإلى جانب اللعب بروح قتالية رغبة في تحقيق الانتصار، طلب جلال من اللاعبين عدم الالتفات لما يقال بشأن "التفويت" ضد الزمالك وتقديم أفضل ما لديهم مثلما حدث ضد الأهلي".

جاء ذلك خلال مران الدراويش استعدادا للقاء الزمالك.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه الزمالك غدا السبت في الإسماعيلية في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بعد مرور 29 مباراة برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيج 37 نقطة.