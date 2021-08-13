رسالتان من إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 11:16

كتب : ياسر الشريف

أكرم توفيق إيهاب جلال الأهلي الإسماعيلي

وجه إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي رسالة إلى لاعبيه قبل مواجهة الزمالك مطالبا إياهم باللعب بروح قتالية لتحقيق الانتصار.

وإلى جانب اللعب بروح قتالية رغبة في تحقيق الانتصار، طلب جلال من اللاعبين عدم الالتفات لما يقال بشأن "التفويت" ضد الزمالك وتقديم أفضل ما لديهم مثلما حدث ضد الأهلي".

جاء ذلك خلال مران الدراويش استعدادا للقاء الزمالك.

أخبار متعلقة
أحمد علي يرد على إمكانية "تفويت" البنك الأهلي لمباراته ضد الزمالك حال ضمان البقاء مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021 والقنوات الناقلة.. مباراتان محليتان وعودة الدوري الإنجليزي نائب الزمالك يتحدث عن عودة النقاز.. ويرد على أنباء خصم 6 نقاط

ويستضيف الإسماعيلي منافسه الزمالك غدا السبت في الإسماعيلية في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بعد مرور 29 مباراة برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيج 37 نقطة.

إيهاب جلال الإسماعيلي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسالتان من إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
أحمد علي يرد على إمكانية "تفويت" البنك الأهلي لمباراته ضد الزمالك حال ضمان البقاء 41 دقيقة | الدوري المصري
برونو فيرنانديز.. الرجل الذي وضع قدمه في النهر مرتين 54 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: مصائب قوم عند قوم.. أزمة تسجيل ديباي مع برشلونة قبل افتتاح الليجا‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
بمجموع الانتقالات.. لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021 والقنوات الناقلة.. مباراتان محليتان وعودة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري المصري
نائب الزمالك يتحدث عن عودة النقاز.. ويرد على أنباء خصم 6 نقاط 10 ساعة | الدوري المصري
تقرير: لم ييأس بعد.. ريال مدريد يجهز 120 مليون يورو لضم مبابي‎‎ 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك