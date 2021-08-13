أحمد علي يرد على إمكانية "تفويت" البنك الأهلي لمباراته ضد الزمالك حال ضمان البقاء

رد أحمد علي مهاجم البنك الأهلي على إمكانية ترك فريقه لمباراته مع الزمالك واللعب بأريحية في الجولة الأخيرة من الدوري حال ضمان البقاء بالمسابقة وتجنب الهبوط.

وتحدث أحمد علي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لا نفكر فيما يقال بشأن التفويت للزمالك كل شخص يبحث عن مصلحته، وهذا ضميرنا في النهاية، لا يجب أن يفوت أي فريق لمنافس آخر".

وواصل "مدربوا الأهلي والزمالك يواجهون أنديتهم بنفس القوة، لا يوجد فريق يترك مباراة لمنافس".

وأتم أحمد علي "كل المباريات صعبة والكل في احتياج لكل نقطة".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بعد مرور 29 مباراة برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

أما البنك الأهلي فيحتل المركز الـ15 وأولى مراكز البقاء بعدما حصد 29 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

ويبتعد البنك الأهلي عن ملاحقه أسوان بفارق نقطتين فقط.