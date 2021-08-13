تقرير: مصائب قوم عند قوم.. أزمة تسجيل ديباي مع برشلونة قبل افتتاح الليجا‎‎

رغم رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب فاتورة الرواتب المرتفعة، إلا أن الأزمة لم تبلغ نهايتها مع قواعد اللعب المالي الخاصة بالليجا، حيث لا يزال برشلونة بحاجة لبعض عمليات البيع قبل أن يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة.

ممفيس ديباي النادي : برشلونة برشلونة

حتى الآن لم يتمكن النادي الكتالوني من تسجيل الهولندي ممفيس ديباي القادم مجاناً من ليون الفرنسي، ولا المدافع الإسباني إريك جارسيا أو المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الوافدان من مانسشتر سيتي.

ويغيب أجويرو بداعي الإصابة حتى نوفمبر القادم، فيما يملك برشلونة خياراته في خط الدفاع للتعامل مع إمكانية تأخر جارسيا، ولكن غياب ديباي يمثل أزمة كبرى في ظل تناقص أعداد المهاجمين لدى الفريق.

ويحتاج برشلونة للتخلص من راتبي ميرالم بيانيتش وصامويل أومتيتي بحثاً عن انفراجة تسمح له بتسجيل صفقاته الجديدة، وهو أمر لم يُحسم حتى الآن رغم التقارير التي تتناول رحيلهما.

من جانبها نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في أولى مباريات الفريق في الليجا، وشهد تواجد نيتو في حراسة المرمى، وسيرجينو ديست وجيرارد بيكيه ورونالدو أروخو وجوردي ألبا في الدفاع، وسيرجيو بوسكيتس وبيدري وفرينكي دي يونج في الوسط، وأنطوان جريزمان ومارتن برايثوايت وديباي في الهجوم.

يواجه هذا التشكيل المتوقع مشكلتين، الأولى هي قيد ديباي، وفي هذه الحالة سيحصل الواعد يوسف ديمير المتألق في الفترة التحضيرية على فرصته بجانب جريزمان وبرايثوايت.

أما المشكلة الثانية، فهي في حالة عدم جاهزية نجم الوسط الهولندي دي يونج، وإن حدث هذا سيلعب سيرجي روبرتو بدلاً منه في وسط الملعب.

ويخوض برشلونة مباراته الأولى في الليجا ضد سوسيداد في الخامس عشر من أغسطس الجاري، بحثاً عن استعادة اللقب الغائب منذ 2019.

يذكر أن ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد فشل ناديه في تجديد العقد رغم التوصل لاتفاق.