مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-8-2021 والقنوات الناقلة.. مباراتان محليتان وعودة الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الجمعة مباراتين بالدوري المصري ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ويلتقي سموحة مع منافسه طلائع الجيش في تمام السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وفي تمام التاسعة مساء يلتقي وداي دجلة بالاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

كما يشهد اليوم عودة منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد الصاعد حديثا لمنافسه أرسنال.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

كما يشهد اليوم عودة منافسات الدوري الألماني ويلتقي بروسيا مونشنجلادباخ بمنافسه بايرين ميونيخ في تمام التاسعة مساء.

لكن المباراة غير مذاعة في ظل عدم شراء حقوق بث مباريات المسابقة في الشرق الأوسط.

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