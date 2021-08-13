نائب الزمالك يتحدث عن عودة النقاز.. ويرد على أنباء خصم 6 نقاط

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 01:08

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

نفى محمد الأتربي نائب رئيس الزمالك الأنباء التي تتردد حول خصم ست نقاط من الزمالك بسبب الشكاوى المقامة ضده من قبل بعض اللاعبين السابقين.

وقال الأتربي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة: "لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك كما يتردد".

وشدد "تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة،ولم يتم إبلاغنا بأي شيء".

أخبار متعلقة
فرج عامر يكشف لـ في الجول تفاصيل فشل مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن أحمد الأحمر يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لم يستطع إكمال حديثه بعد لقاء إسبانيا المركز الثالث في أمان.. قصة الـ15 ثانية تكتب انتصارا ثمينا لـ المصري على بيراميدز

وعن انتخابات الزمالك قال: "ستقام في شهر نوفمبر المقبل".

وبسؤاله عن موقفه من الترشح قال: "قراري نهائي بعدم الترشحة في انتخابات الزمالك، أتيت في مهمة محددة ومؤقتة فقط".

وعن باقي أعضاء اللجنة المؤقتة قال: "لا أعرف موقفهم حتى الآن".

أما عن عودة حمدي النقاز للزمالك مجددا فقال: "سوف نستطلع رأي المحامي في القضية أولا، الصورة ليست واضحة سوف نسترشد برأي المحامي أولا كما قلت".

وأتم "هو لاعب جيد وفي النهاية القرار هو قرار المدرب لكن يجب أن يبلغنا المحامي برأيه الشخصي ومن ثم رأي المدير الفني، النقاز كان لاعبا مميزا في الزمالك ومن أسباب هزيمتنا من الترجي في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا".

الزمالك حمدي النقاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
نائب الزمالك يتحدث عن عودة النقاز.. ويرد على أنباء خصم 6 نقاط 49 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: لم ييأس بعد.. ريال مدريد يجهز 120 مليون يورو لضم مبابي‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
أحمد الأحمر يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لم يستطع إكمال حديثه بعد لقاء إسبانيا ساعة | طوكيو 2020
فرج عامر يكشف لـ في الجول تفاصيل فشل مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن ساعة | الدوري المصري
تقرير: إنتر يحاول سرقة إنسيني.. خلافات حادة بين قائد نابولي ورئيس النادي‎‎ 2 ساعة | الدوري الإيطالي
المركز الثالث في أمان.. قصة الـ15 ثانية تكتب انتصارا ثمينا لـ المصري على بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب بنشرقي.. وعودة أحمد فتوح استعدادا للإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
المثلث الأخير.. برشلونة يصوت ضد اتفاقية الليجا مع صندوق الاستثمار‎‎ 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 مباشر مصر في طوكيو - خسارة جيانا فاروق بتصويت الحكام
قد ينال إعجابك