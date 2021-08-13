نائب الزمالك يتحدث عن عودة النقاز.. ويرد على أنباء خصم 6 نقاط

نفى محمد الأتربي نائب رئيس الزمالك الأنباء التي تتردد حول خصم ست نقاط من الزمالك بسبب الشكاوى المقامة ضده من قبل بعض اللاعبين السابقين.

وقال الأتربي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة: "لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك كما يتردد".

وشدد "تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة،ولم يتم إبلاغنا بأي شيء".

وعن انتخابات الزمالك قال: "ستقام في شهر نوفمبر المقبل".

وبسؤاله عن موقفه من الترشح قال: "قراري نهائي بعدم الترشحة في انتخابات الزمالك، أتيت في مهمة محددة ومؤقتة فقط".

وعن باقي أعضاء اللجنة المؤقتة قال: "لا أعرف موقفهم حتى الآن".

أما عن عودة حمدي النقاز للزمالك مجددا فقال: "سوف نستطلع رأي المحامي في القضية أولا، الصورة ليست واضحة سوف نسترشد برأي المحامي أولا كما قلت".

وأتم "هو لاعب جيد وفي النهاية القرار هو قرار المدرب لكن يجب أن يبلغنا المحامي برأيه الشخصي ومن ثم رأي المدير الفني، النقاز كان لاعبا مميزا في الزمالك ومن أسباب هزيمتنا من الترجي في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا".