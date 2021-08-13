تقرير: لم ييأس بعد.. ريال مدريد يجهز 120 مليون يورو لضم مبابي‎‎

رغم الصعوبات المالية التي يعانيها نادي ريال مدريد الإسباني، كشفت تقارير صحفية عن تجهيزه لعرض كبير من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن عرض ريال مدريد الذي سيصبح على طاولة سان جيرمان في الأيام المقبلة تبلغ قيمته 120 مليون يورو.

يتزامن ذلك مع إصرار باريس سان جيرمان على الاحتفاظ باللاعب، الذي تزعم التقارير أنه أبلغ النادي بقراره، وهو عدم تجديد العقد الذي سينتهي في يونيو 2022.

أيضاً أتم باريس قبل 3 أيام واحدة من أكبر عمليات الانتقال في تاريخ اللعبة، بحصوله على ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في صفقة انتقال حر عقب فشل ناديه في تجديد تعاقده بسبب أزمة رواتبه مع قواعد الليجا.

ورغم أن إضافة ميسي بعقد قيمته 35 مليون يورو سنويا تشكل عبئا أكبر على ميزانية رواتب النادي، إلا أنه لا يزال متمسكاً بالحفاظ على مبابي بجوار نيمار والوافد الأرجنتيني.

وكان نيمار قد جدد عقده حتى عام 2025، وقام بتخفيض راتبه السنوي من 36 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، ولكن في المقابل تم وضع مكافآت عدة في العقد، أبرزها وأكبرها مكافأة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي مبابي في المرتبة الثالثة بقائمة رواتب باريس سان جيرمان التي سيتصدرها ميسي ويليه نيمار، وذلك بـ19 مليون يورو سنويا.

وبحسب قناة "جول" الإسبانية، فإن باريس يعكف منذ يومين على دراسة وضعه المادي لإيجاد طريقة تحافظ على مبابي بجوار ميسي ونيمار، ولكن مع إصرار مبابي على عدم التجديد، يصبح عرض ريال مدريد مخرجا مناسبا من هذه الأزمة، عوضا عن خسارته مجانا في الصيف التالي.