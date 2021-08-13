أحمد الأحمر يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لم يستطع إكمال حديثه بعد لقاء إسبانيا

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 00:14

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

كشف أحمد الأحمر لاعب الزمالك ومنتخب مصر سبب قراره بالاعتزال الدولي عقب نهاية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث الأحمر عبر القناة الأولى المصرية قائلا: "قررت الاعتزال بعد كأس العالم ووجدت أننا نستطيع تحقيق إنجازا في الأولمبياد وقررت المشاركة".

وأضاف "أنا تحت أمر مصر ولا توجد أي مشكلة لكن يجب إتاحة الفرصة للاعبين آخرين".

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وعن لقطته الشهيرة بعدم قدرته على إكمال حديثه التليفزيوني بعد لقاء إسبانيا والهزيمة وفقدان فرصة الفوز بالميدالية البرونزية قال: "كنا نشعر بقدراتنا على التأهل للنهائي ربما إجهاد وبعض التفاصيل الصغيرة هي ما حرمتنا من ذلك الإنجاز، كنا نريد الفوز بميدالية وهذا سبب عدم قدرتي على الحديث بعد ذلك".

وواصل "يجب أن نؤمن بأنفسنا أننا فريق كبير وحتى مباراتي فرنسا وإسبانيا كنا ند بند لكليهما، مباراة إسبانيا خسرنا في آخر دقيقة ونصف ولكننا قدمنا مباراة قوية جدا".

أما عن تجديد تعاقده مع الزمالك ومدته فقال: "عقدي الجديد مع الزمالك سيكون لموسمين".

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