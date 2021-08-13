فرج عامر يكشف لـ في الجول تفاصيل فشل مفاوضات الزمالك لضم حسام حسن

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 00:01

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة عن فشل مفاوضات ناديه مع الزمالك لانتقال حسام حسن إلى صفوف الفريق الأبيض.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة
الزمالك

وتحدث فرج عامر لـFilGoal.com قائلا: "خلال الفترة الماضية اجتمع فاروق جعفر مع أحد مسؤولي سموحة لضم حسام حسن للزمالك".

وواصل "المفاوضات لم يُكتب لها النجاح بسبب عدم الوصول لاتفاق يناسب جميع الأطراف".

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وأردف "وفقا لحديث مندوب سموحة في المفاوضات فإن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وضع حسام حسن هدفا رئيسيا له في الانتقالات".

وتابع "لم نصل لأي شيء بسبب بعض العراقيل في تبادل اللاعبين وبذلك سيعود مصطفى فتحي للزمالك فور نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري".

وبسؤاله عن النادي الذي سينتقل له حسام حسن قال: "الأمور لم تُحسم ونملك عروضا من أندية كثيرة في مصر وخارجها ولكن كل شيء يتغير سريعا".

وخرج حسام حسن للعب مع أهلي طرابس الليبي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم، قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى لصفوف سموحة.

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