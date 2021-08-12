تقرير: إنتر يحاول سرقة إنسيني.. خلافات حادة بين قائد نابولي ورئيس النادي‎‎

يتأهب إنتر ميلان الإيطالي للانقضاض على لورينزو إنسيني نجم نابولي، وذلك استغلالا لمشاكله الحالية مع رئيس ناديه أوريليو دي لورينتس التي تجاوزت الخلاف على تجديد العقد.

جاء ذلك بحسب "سكاي سبورت إيطاليا"، وتلتها صحيفة "كورييري ديللو سبورت" والمزيد من المصادر، بشأن استعداد إنتر لضم إنسيني إن تراوح السعر بين 20 و30 مليون يورو.

بطبيعة الحال هذا سعر بسيط للغاية مقارنة بقيمة قائد نابولي، خصوصا وأنه بطل يورو 2020 مع منتخب إيطاليا قبل شهر واحد، ولكن الظروف الحاكمة في الوقت الحالي قد تسهل هذه العملية.

يأتي ذلك بسبب أن عقد إنسيني مع نابولي سينتهي في صيف العام القادم 2022، والمفاوضات لا تسير بالشكل المناسب إطلاقا، حيث يبدو النادي الجنوبي مستعدا للتخلي عنه بثمن أقل من المعتاد عوضا عن خسارته مجانا في يونيو التالي.

وبحسب الناقد الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في سوق الانتقالات، فإن نابولي لم يكتفِ بكونه غير قادر على رفع راتب إنسيني من أجل التجديد، بل يريده أن يخفض راتبه من 4.6 مليون يورو سنويا إلى 3.5 مليون يورو ومكافآت متعلقة بالأداء.

ولكن بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" و"سبورت ميدياست" فإن العقد ليس أبرز الأسباب الحقيقية وراء الأزمة بين اللاعب ورئيس النادي.

وتتناول التقارير أن جذور الأزمة ترجع إلى تمرد اللاعبين الشهير في ديسمبر 2019 ضد دي لورينتس والمدرب آنذاك كارلو أنشيلوتي، وتم تغريم اللاعبين في هذا الوقت وتهديدهم بإجراءات قانونية، ولكن هذا الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة، وإنسيني هو آخر الأسماء الكبيرة المتبقية في الفريق من المشاركين في هذه الواقعة.

يذكر أن إنتر ميلان يبحث عن دعم هجومه بعد انفراجة كبرى في أزمته المالية ببيع البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو.