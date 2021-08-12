المركز الثالث في أمان.. قصة الـ15 ثانية تكتب انتصارا ثمينا لـ المصري على بيراميدز

احتفل المصري بعودته للمشاركة القارية في الكونفدرالية بإسقاط منافسه المباشر على المركز الثالث بيراميدز اليوم الخميس.

وفاز المصري على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في استاد الإسكندرية في الجولة 30 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد إسلام عطية في الدقيقة 39 برأسية إثر عرضية من عمر كمال عبد الواحد.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري إلى 49 نقطة ينفرد بهم بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

قصة الـ15 ثانية

بدأت المباراة بشكل هادئ من كلا الفريقين وغابت الفرص الخطيرة وسدد أحمد رفعت كرة سهلة تصدى لها المهدي سليمان بثبات.

وسدد إريك تراوري كرة تصدى لها شوشة لاعب المصري قبل أن تصل لمرماه.

وعاد أحمد رفعت وسدد كرة قوية تصدى لها المهدي سليمان وارتدت لعمر كمال عبد الواحد لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد أحمد فتحي يسجل هدفا لبيراميدز لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

واضطر المصري لإشراك إسلام عطية بعد إصابة محمد عنتر في الدقيقة 38.

وما هي الإ 15 ثانية ونجح إسلام عطية ومن اللمسة الأولى في تسجيل هدفا للمصري برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الناحية اليسرى من عمر كمال عبد الواحد.

وأشهر الحكم الطرد المباشر في وجه علي جبر بعد عرقلته لعمر كمال لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء القرار.

وكاد محمد حمدي يدرك التعادل برأسية لكن تصويبته مرت بجوار المرمى.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع امتدوا لثمانية لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز مثير للمصري بهدف دون رد.