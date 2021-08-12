قائمة الزمالك – غياب بنشرقي.. وعودة أحمد فتوح استعدادا للإسماعيلي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للمعكسر المغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي.

ويحل الزمالك يوم السبت المقبل ضيفا على الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية لملاقاته في الجولة 30 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب أشرف بنشرقي للإيقاف وعودة أحمد فتوح بعدما غاب عن لقاء الاتحاد السكندري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد أبو جبل

في الدفاع: محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حازم إمام- حمزة المثلوثي- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح

في الوسط: طارق حامد- أيمن حفني- محمود عبد العزيز "زيزو"- إسلام جابر- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- إمام عاشور

في الهجوم: سيف الدين الجزيري- مروان حمدي- حميد أحداد

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ67 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.