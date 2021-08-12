التأهل من نصيب رفاق مصطفى محمد.. جالاتا سراي يواصل مشواره بالدوري الأوروبي

خطف جالاتا سراي بطاقة التأهل لتحديد من يصل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي من قلب اسكتلندا بتغلبه على سانت جونستون.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وفاز جالاتا سراي اليوم الخميس على منافسه سانت جونستون بأربعة أهداف لهدفين في إياب الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي.

جاء ذلك بعد التعادل ذهابا في إسطنبول الخميس الماضي بهدف لمثله.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 82.

وفي لقاء الذهاب كان مصطفى شارك أساسيا لكن تم استبداله بين شوطي اللقاء.

افتتح جالاتا سراي أهداف اللقاء في الدقيقة 30 عن طريرق مباي دياني.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعد سبع دقائق فقط عن طريق إسماعيل جيب الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وأضاف كريم أكتورك أوجلو الهدف الثاني لجالاتا سراي في الدقيقة 64.

وعقب ست دقائق سجل سفيان فيجولي هدف الفريق التركي الثالث ليقتل المباراة كليا ويؤكد انتصار وتأهل جالاتا سراي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أمري كيلينك الهدف الرابع لجالاتا سراي.

وبعد دقيقة قلص أصحاب الأرض النتيجة بهدف ثاني عن طريق مايكل أوهاللوران.

وسيلتقي جالاتا سراي مع ريندرز الدنماركي في مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات.