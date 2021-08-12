محاولة ابتزاز فاشلة.. براءة بالوتيلي من قضية اغتصاب‎‎

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 21:17

كتب : أحمد أباظة

ماريو بالوتيللي

تم تبرئة المهاجم ماريو بالوتيللي من قضية الاغتصاب التي كان يواجهها في فرنسا، خلال فترة لعبه مع نادي نيس، وذلك بعد أن قلب طاولة الاتهام، متهما الفتاة بمحاولة ابتزازه.

ماريو بالوتيلي

النادي : أضنة سبور

وتعود الواقعة إلى يوليو 2017، وبحسب رواية بالوتيللي فإنه لم يقُم بنفي معرفته بالفتاة البالغة من العمر 16 عاماً في هذا الوقت، أو حدوث ممارسة جنسية بينهما.

ولكن أمام التحقيقات، أصر المهاجم الإيطالي أن ما حدث كان بالتراضي، وبعدها اتصلت به الفتاة وطالبته بمبلغ 100 ألف يورو.

أخبار متعلقة
أس: ميسي رونالدو معا طريق خروج مبابي الوحيد إلى مدريد‎‎ موندو ديفورتيفو: ميسي سيكون جار لينمار مدرب برايتون عن بيرسي تاو: جاهز للقاء السبت

لجأ بالوتيللي للشرطة مباشرة وقدم شكوى بشأن هذا الابتزاز، قبل 3 أسابيع من قيام الفتاة عن طريق محاميها بتقديم الدعوى.

وقررت السلطات الإيطالية في بلدة "بريشيا" مسقط رأس بالوتيللي إغلاق هذه القضية نهائيا، حيث وجدت الاتهامات للاعب عديمة الأصل.

وعلق محامي اللاعب على هذا الحكم لوكالة "أنسا" الإخبارية قائلا: "بالوتيلي يشعر بالسعادة، لأنه كان اتهاما مهينا ولا يمكن قبوله. أشعر بالشفقة حيال الفتاة التي أثبتت كونها أداة في يد البالغين".

وأظهرت شهادة الشهود وتسجيلات المكالمات بين بالوتيلللي والفتاة عملية ابتزاز "ممنهجة" بحسب وصف القاضي الذي أصدر حكمه برفض القضية وتبرئة المهاجم، الذي يلعب حالياً لصالح أدانا ديميرسبور التركي.

يذكر أن بالوتيللي مهاجم إنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس ومارسيليا السابق، قد أتم اليوم عامه الحادي والثلاثين.

بالوتيللي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيانا فاروق تكشف رد فعل عنيف بعد ظلمها في الأولمبياد.. وقرار الاعتزال الذي تأجل 9 دقيقة | طوكيو 2020
التأهل من نصيب رفاق مصطفى محمد.. جالاتا سراي يواصل مشواره بالدوري الأوروبي 25 دقيقة | أوروبا
تقرير: نهاية اللعب المالي النظيف؟ يويفا يستعد لفرض سقف الرواتب الجديد"‎ 44 دقيقة | أوروبا
سكاي: دومفريز وصل لإنتر ميلان لإعلان الإنضمام الرسمي 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
محاولة ابتزاز فاشلة.. براءة بالوتيلي من قضية اغتصاب‎‎ ساعة | الدوري الإيطالي
أس: ميسي رونالدو معا طريق خروج مبابي الوحيد إلى مدريد‎‎ ساعة | الدوري الفرنسي
أسوان يتعادل مع البنك الأهلي في إثارة الـ+90.. والمقاولون ينتصر على الجونة ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – المصري (1) - (0) بيراميدز.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد
قد ينال إعجابك