أسوان يتعادل مع البنك الأهلي في إثارة الـ+90.. والمقاولون ينتصر على الجونة

تعادل أسوان مع منافسه البنك الأهلي إيجابيا بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الثواني الأخيرة منها.

وحل أسوان ضيفا على البنك الأهلي لملاقاته في ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 30.

افتتح فادي فريد أهداف المباراة للبنك الأهلي في الدقيقة 13.

وأضاف أحمد علي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع قلص أحمد الصغيري النتيجة بهدف أول لأسوان.

وبينما كانت المباراة تسير نحو هزيمة أسوان سجل عمرو الحلواني تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك بها التعادل القاتل لأسوان.

بتلك النتيجة وصل رصيد البنك الأهلي إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 في جدول الترتيب.

فيما يأتي أسوان في المركز الـ16 وأول مراكز الهبوط بعدما حصد 27 نقطة.

المقاولون العرب X الجونة

وفي ملعب الجبل الأخضر وضمن منافسات الجولة ذاتها فاز المقاولون العرب على الجونة بهدفين لهدف.

افتتح محمد سمير أهداف المباراة للمقاولون في الدقيقة 17.

وأدرك عمر السعيد التعادل للجونة بهدف في الدقيقة 72.

لكن ما هي إلا سبع دقائق فقط إلا وعاد محمد سمير ليخطف الفوز للمقاولون بتسجيله للهدف الثاني.

بتلك النتيجة وصل رصيد المقاولون إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

فيما يأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.