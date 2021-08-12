موندو ديفورتيفو: ميسي سيكون جار لينمار

ذكرت صحيفة "موندو ديفورتيفو" الإسبانية أن ميسي يكون جار نيمار في مدينة بوجيفال الفرنسية.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأضاف تقرير الصحيفة الإسبانية أنه يمكن لليونيل ميسي، وأنتونيلا وأطفالهما أن يسكنوا في مدينة بوجيفال، حيث يقيم البرازيلي نيمار، وهذه المدينة تبعد 10 كيلومترات فقط عن مدينة باريس سان جيرمان الرياضية.

وأوضحت الموندو أن مدينة بوجيفال يبلغ عدد سكانها 9000 نسمة فقط، وتبعد 10 دقائق فقط عن مدينة باريس سان جيرمان الرياضية، وتوجد خيارات للمنازل المحاطة بالحدائق والتي تتيح مزيدا من الأمان والخصوصية بعيدا عن ضوضاء المدينة.

وأشارت إلى أن منزل اللاعب البرازيلي نيمار يقيم في منزل مساحته 1000 متر تم بناؤه بقيمة 6.5 مليون يورو، من خمسة طوابق، ومصعد، ومسبح داخلي، وحديقة 5000 متر.

وأكد تقرير الصحيفة أن اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو عاش في نفس المدينة، حيث لعب لفريق باريس سان جيرمان بعد أنهى فترته في برشلونة الإسباني.

يذكر أن ليونيل ميسي إنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر لمدة موسمين مع سنة أخرى اختيارية.