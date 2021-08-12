مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في الدوري الأوروبي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يجلس مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة سانت جونستون الاسكتلندي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويحل جالاتا سراي ضيفا على منافسه الاسكتلندي لملاقاته في إياب الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إسطنبول الخميس الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وشارك مصطفى محمد في تلك المباراة أساسيا قبل استبداله بين الشوطين.

وكان جالاتا سراي انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من التصفيات على يد أيندهوفن الهولندي بالهزيمة منه 7-2 في مجموع المباراتين.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري الأوروبي
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