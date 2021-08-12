سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 18:03

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة سلة

كشف ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بالزمالك عن اختيار ناديه المشاركة في البطولة الإفريقية الموسم المقبل وليس نظيرتها العربية.

وتحدث ياسر عبد الوهاب لـFilGoal.com قائلا: "تلقينا خطابا منذ عدة أيام من الاتحاد المصري يخيرنا خلاله في المشاركة في البطولة الإفريقية أو العربية".

وأضاف "اخترنا البطولة الإفريقية فنحن أبطال النسخة الأخيرة وأبطال الدوري ونريد أن نكرر إنجاز الفوز بها مجددا".

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وعن المدير الفني الجديد للفريق اليوناني فانجيليس أنجيلو قال: "سيصل إلى مصر خلال أسبوع لبدء مهمته بشكل رسمي مع الفريق".

أما عن التعاقدات فقال: "سيتم التعاقد مع لاعب ارتكاز لتعويض رحيل أنس أسامة بالإضافة لصانع ألعاب إن أمكن".

وتابع "يتم حاليا مشاهدة سير ذاتية لأكثر من لاعب أجنبي وبالتحديد أمريكي لاختيار أفض لاعب منهم للانضمام إلى الفريق".

وبسؤاله عن مصير لاعب الفريق السابق والتر هودج أجاب المدرب العام للزمالك "هو يلعب حاليا في بلاده في بورتريكو ولا نعرف موقفه إذ أن تعاقده مع ناديه الجديد ينتهي في شهر ديسمبر وبالتالي لن نستطيع الانتظار كل تلك الفترة".

وأتم "لكن القرار الأول والأخير في يد المدير الفني اليوناني الجديد للزمالك".

الزمالك كرة سلة
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