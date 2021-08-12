أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية

مازالت أصداء رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وانتقاله لباريس سان جيرمان تلقي بظلالها على مختلف الصحف التي تحاول كشف الكواليس.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن ميسي تلقى عروض من 3 أندية وهم تشيلسي الإنجليزي وباريس الفرنسي بنفس الراتب، والنادي الثالث هو أتليتكو مدريد، ولكن أسطورة الأرجنتين رفض البقاء في الليجا الإسبانية حتى لا تكون هناك منافسة مباشرة مع برشلونة.

وأضاف تقرير الصحيفة الأرجنتينة أن ميسي معجب بمشروع تشيلسي ولكن يشعر أن باريس سان جيرمان هو مشروع قائم ومتعطش للفوز مثله بالإضافة لرغبته اللعب بجانب صديقه نيمار من جديد.

كواليس المفاوضات مع باريس

أوضحت "أوليه" أن باريس أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية، واتفق مع ميسي أن مبلغ الصفقة سيكون 121 مليون يورو مقسمين على راتب سنتين ومكافأة انضمام وسنة اختيارية.

أما باقي المفاوضات كانت بنود بسيطة مثل السماح لميسي بالسفر لبرشلونة متى ما أراد وتوفير منزل ومدارس لأطفاله في باريس.

ارتباك داخل كامب نو

أشار تقرير الصحيفة الأرجنتينية إلى أنه بعد قبول ليو ميسي عرض باريس والمؤتمر الوداعي ،شعر برشلونة بندم كبير و قام فيران ريفيرتر مدير النادي وليس خوان لابورتا رئيس برشلونة بالاتصال مع خورخي ميسي والد اللاعب ووكيله وقدما له عرضا جديد لتجديد التعاقد.

العرض جاء كالتالي "عقد مستمر لـ5 سنوات، السنة الأولى لن يتم دفع راتب لميسي، أما السنة الثانية سيدفع له نصف الراتب وهكذا في السنوات التالية".

رد خورخي ميسي جاء واضحا "لا".

وأكدت "أوليه" أن لابورتا تلقى ضغطا هائلا من فلورنتينو بيريز وأندريا أنيللي رئيسي ريال مدريد ويوفنتوس على التوالي لكي يضعف الليجا وتنهار اقتصاد فرق الدوري الإسباني ويضطروا للانضمام للسوبر ليج.

تقرير الصحيفة الأرجنتينية أشار إلى أن برشلونة نشر بيان عدم التجديد لميسي وأزال كل صور اللاعب من المواقع الرسمية بشكل سريع ومذهل للغاية.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر لمدة سنتين مع سنة اختيارية ثالثة، واستقبلت جماهير النادي الباريسي ميسي باستقبال كبير جدا، حيث كانت تنتظره في المطار قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة بثلاثة أيام.