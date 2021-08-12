كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده

أعلن الزمالك مساء اليوم الخميس موافقة أحمد الأحمر لاعب الفريق لكرة اليد على تجديد تعاقده مع النادي رسميا.

وأشار بيان الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الأحمر ترك حرية تحديد مدة التعاقد والمقابل المادي لإدارة الزمالك.

وانتهى تعاقد الأحمر مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وكان الأحمر أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

سنظل محظوظين بمشاهدة الأسطورة احمد الأحمر بقميص الزمالك 🤾🏻‍♂️🏹الأسطورة يوقع 📝 للزمالك ويترك حرية تحديد المدة والمقابل المادي لإدارة الزمالك #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/zpCwAyDAEZ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 12, 2021

واحتل منتخب مصر المركز الرابع في الأولمبياد ليصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل لتلك المرحلة في تاريخ البطولة.

ويعد الأحمر صاحب الـ37 عاما من ناشئي الزمالك ورحل عنه مرتين حينما لعب في صفوف الجيش القطري وفلينسبورج الألماني.