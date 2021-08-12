مسحة طبية لـ الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي.. وتدريبات بدنية

خضع لاعبو الزمالك مساء اليوم الخميس وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وعاد الزمالك لاستئناف مرانه اليوم الخميس استعدادا للقاء الإسماعيلي يوم السبت المقبل في الإسماعيلية في الجولة 30 من الدوري المصري.

وأدى لاعب الزمالك تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيج 37 نقطة.