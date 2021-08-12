تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل

يثق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في أن البطولة ستحتفظ بشعبيتها في العالم رغم رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة وقبله سيرخيو راموس عن ريال مدريد.

ولا تمر الليجا بأفضل أيامها بعدما كان أغلب الظن أن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في 2018 هو أكبر المصائب، فرحل راموس وميسي في 2021 مع نشوب أزمة مع الاتحاد الإسباني وريال مدريد وبرشلونة بسبب الشراكة مع صندوق الاستثمار "CVC".

وكان لـFilGoal.com هذا الحوار مع تيباس لتوضيح موقف الليجا من المشاكل التي تواجه المسابقة قبل 24 ساعة من إنطلاق الموسم الجديد.

الخلاف بشأن صندوق الاستثمار؟ لا تقلقوا بشأن بيان الاتحاد الإسباني أو أي شيء آخر، يمكنني طمأنة الجماهير.

بالتأكيد يمكن للجميع مشاهدة الليجا والاستمتاع بها.

جماهيرية الليجا؟ نعم، الليجا ستظل أقوى دوري في العالم.

خروج راموس وميسي؟ لا أرى أي مخاوف من إمكانية تأثير رحيل ميسي وراموس على شعبية الليجا.

والليجا ستظل الأفضل في العالم حتى بعد رحيل ميسي.

رحيل ميسي؟ ليست الليجا سبب رحيل ميسي بالتأكيد، ولم يكن ممكنا منح أي استثناءات بخصوص هذا الأمر.

الحفاظ على ميسي؟ لم يكن الأمر في يد الليجا ولسنا السبب في تركه برشلونة، بالطبع لا.