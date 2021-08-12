مدافع سان جيرمان ينتقل إلى بوردو

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

احتفال حكيمي بهدفه الأول مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان انتقال مدافعه الشاب تيموثي بيمبيلي إلى بوردو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

تيموثي بيمبيلي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأفاد نادي سان جيرمان في بيان: "لقد تمت إعارة تيموثي بيمبيلي إلى نادي بوردو حتى 30 يونيو 2022".

وأضاف البيان "النادي يتمنى للاعب موسما جيدا بقميصه الجديد يسهم في تطوير مهاراته".

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بيمبيلي البالغ من العمر 18 عاما شارك مع سان جيرمان في 9 مباريات الموسم الماضي وسجل هدفا وحيدا.

وينتهي عقد المدافع الشاب مع سان جيرمان في صيف 2024.

سان جيرمان كان النادي الأنجح في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد زين فريقه بالأسطورة ليونيل ميسي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

قبل ميسي، نجح الفريق الباريسي في ضم جانلويجي دوناروما في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان وكذلك جيني فينالدوم الذي انتهى تعاقده مع ليفربول.

سيرجيو راموس أيضا انضم لسان جيرمان بلا مقابل عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، فيما تعاقد الفريق مع المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر في صفقة تقدر من 60 إلى 70 مليون يورو.

باريس سان جيرمان
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