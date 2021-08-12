كرة يد - كريم هنداوي يعود لـ الزمالك لمدة عامين

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

كريم هنداوي حارس عرين منتخب مصر لليد

أعلن نادي الزمالك ضم كريم هنداوي حارس منتخب مصر لفريق كرة اليد لمدة عامين.

مطلع يوليو الماضي، أعلن نادي يوروبارم بيليستر المقدوني عن دفع الزمالك للشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي والحصول على خدمات اللاعب، لكن الصفقة تأجلت بسبب مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو.

وسيكون هنداوي صفقة تدعيم لمركز حراسة المرمى في الزمالك بعد رحيل محمد علي حارس الفريق للاحتراف الخارجي مع نهاية عقده مع النادي.

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صاحب الـ33 عاما لعب للزمالك في فترتين سابقا، قبل الاحتراف في 2017 في صفوف بشيكتاش التركي.

ومن بشكتاش، انتقل هنداوي إلى دوبراجوا كوستانتا الروماني عام 2019، ثم إلى يوروبارم بيليستر المقدوني منذ شهر فبراير لعام 2020.

وقال هنداوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت منذ ساعات اليوم الخميس: "قبل عام من نهاية عقدي مع الفريق المقدوني دفع الزمالك الشرط الجزائي قبل الأولمبياد".

وشارك هنداوي في حصول مصر على المركز الرابع في إنجاز كبير لكرة اليد المصري عبر تاريخها في الأولمبياد.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة كاس السوبر الإفريقي والمؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد يوم 18 أغسطس المقبل.

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