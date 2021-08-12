كرة يد - كريم هنداوي يعود لـ الزمالك لمدة عامين

أعلن نادي الزمالك ضم كريم هنداوي حارس منتخب مصر لفريق كرة اليد لمدة عامين.

مطلع يوليو الماضي، أعلن نادي يوروبارم بيليستر المقدوني عن دفع الزمالك للشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي والحصول على خدمات اللاعب، لكن الصفقة تأجلت بسبب مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو.

وسيكون هنداوي صفقة تدعيم لمركز حراسة المرمى في الزمالك بعد رحيل محمد علي حارس الفريق للاحتراف الخارجي مع نهاية عقده مع النادي.

صاحب الـ33 عاما لعب للزمالك في فترتين سابقا، قبل الاحتراف في 2017 في صفوف بشيكتاش التركي.

ومن بشكتاش، انتقل هنداوي إلى دوبراجوا كوستانتا الروماني عام 2019، ثم إلى يوروبارم بيليستر المقدوني منذ شهر فبراير لعام 2020.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة كاس السوبر الإفريقي والمؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد يوم 18 أغسطس المقبل.