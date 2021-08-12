وكيله: لاوتارو سيبقى مع إنتر رغم العروض الإنجليزية

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - شاختار

أوضح أليخاندرو كامانو وكيل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر أن لاعبه الأرجنتيني سيبقى مع ناديه رغم العروض الإنجليزية التي وصلته.

صحيفة صنداي تايمز البريطانية ذكرت الأحد أن توتنام اتفق مع إنتر ميلان على ثمن شراء اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقال كامانو في تصريحات لشبكة TYC سبورتس: "لاوتارو لن يغادر إنتر بالرغم من عروض الأندية الإنجليزية".

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وأضاف "إنه سعيد في إنتر ويحب النادي حقًا".

وواصل "سنلتقي الأسبوع المقبل مع إدارة إنتر لمناقشة تمديد تعاقده، يريد لاوتارو البقاء، سنرى ما سيحدث".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن فريق سبيرز سيدفع حوالي 60 مليون جنيه إسترليني للظفر بالمهاجم البالغ عمره 23 عاما.

بينما كتب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في تويتر أن إنتر لن يبيع اللاعب الذي يريده توتنام وكذلك أتليتكو مدريد.

وأضاف "بعد البيع المحتمل إنتر لروميلو لوكاكو سيبقي على لاوتارو".

وكتبت تقارير أخرى أن أرسنال مهتم بالتعاقد مع مارتينيز الذي ينتهي عقده مع إنتر في 2023.

رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها فريق إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي، يتمسك بنجمه الذي حصل على خدماته في 2018 قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني.

وبخلاف مارتينيز، يستعد إنتر لبيع نجمه روميلو لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 97 مليون جنيه إسترليني وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس.

وفي وقت سابق، باع النادي ظهيره المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

لاوتارو مارتينيز إنتر
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