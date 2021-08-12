بيراميدز: لا نشعر بالرضا بسبب مركزنا في الدوري.. وهدفنا حصد كأس مصر

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 16:11

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

بيراميدز في الدوري كأس مصر الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية دقيقة | أوروبا
سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات 12 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده 25 دقيقة | رياضات أخرى
مسحة طبية لـ الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي.. وتدريبات بدنية 33 دقيقة | الدوري المصري
تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل ساعة | أوروبا
مدافع سان جيرمان ينتقل إلى بوردو ساعة | ميركاتو
اختبر معلوماتك - هل تتذكر أهداف شيكابالا؟ ساعة | لعبة في الجول
عماد سليمان لـ في الجول: الإدارة لم تنفذ طلبات إيهاب جلال.. وفخر الدين وبابل وقعا لـ بيراميدز والاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد
قد ينال إعجابك