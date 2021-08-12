بيراميدز: لا نشعر بالرضا بسبب مركزنا في الدوري.. وهدفنا حصد كأس مصر الخميس، 12 أغسطس 2021 - 16:11 كتب : FilGoal بيراميدز - طلائع الجيش بيراميدز في الدوري كأس مصر الدوري المصري نرشح لكم أخر الأخبار أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية دقيقة | أوروبا سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات 12 دقيقة | رياضات أخرى كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده 25 دقيقة | رياضات أخرى مسحة طبية لـ الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي.. وتدريبات بدنية 33 دقيقة | الدوري المصري تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل ساعة | أوروبا مدافع سان جيرمان ينتقل إلى بوردو ساعة | ميركاتو اختبر معلوماتك - هل تتذكر أهداف شيكابالا؟ ساعة | لعبة في الجول عماد سليمان لـ في الجول: الإدارة لم تنفذ طلبات إيهاب جلال.. وفخر الدين وبابل وقعا لـ بيراميدز والاتحاد ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده الأهلي وبيراميدز يكشفان لـ في الجول حقيقة صفقة ناصر ماهر.. وموقف اللاعب سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات الأكثر مشاهدة 1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الأهلي 1 الإسماعيلي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفيحاء 0 الاتحاد انتهت كأس السوبر الأوروبي (6) 1 تشيلسي (5)1 فياريال انتهت الدوري المصري - بيراميدز - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - المقاولون العرب - الجونة بعد قليل 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - أسـوان بعد قليل 19:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - أبها - الشباب بعد قليل 18:15 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الرائد - الفتح بعد قليل 18:20 الدوري المصري - وادي دجلة - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سموحة - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - برينتفورد - أرسنال لم تبدأ 21:00 الدوري الألماني - مونشنجلادباخ - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:30 الدوري الفرنسي - لوريان - موناكو لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك