كريم هنداوي: قادرون على التتويج بمونديال اليد مع باروندو "أفضل مدرب في العالم"

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

لا يستبعد كريم هنداوي "كاتونجا" حارس منتخب مصر لكرة اليد تتويج الفريق ببطولة العالم أو ذهبية الأولمبياد يوما ما، مع مدرب مميز مثل روبرتو جارسيا باروندو.

منتخب مصر تواجد في المربع الذهبي بالأولمبياد للمرة الأولى في التاريخ، بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقال كاتونجا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "قادرون على التتويج بكأس العالم لليد أو حصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد مع مدرب مثل باروندو".

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وأضاف "باروندو هو أفضل مدرب كرة يد في العالم حاليا".

واستطرد "رفع باروندو من مستوى منتخب مصر ومعظم اللاعبين رغم الخبرة الكبيرة التي يملكها البعض".

وأكمل "انبهر العديد من لاعبي منتخب مصر بأفكار باروندو في المحاضرات الفنية رغم الخبرة الكبيرة لبعضهم".

وواصل هنداوي إشادته بمدرب منتخب مصر قائلا "إنه يركز على التفاصيل الدقيقة التي تصنع الفارق".

وتابع حارس الزمالك "أسهم المدرب الإسباني في تفوق الفريق من الناحية الدفاعية والهجومية وحراسة المرمى".

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الهزيمة في مباراة نصف النهائي من فرنسا بنتيجة 27-23، وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من إسبانيا بنتيجة 33-31.

كريم هنداوي منتخب مصر لليد روبرتو جارسيا باروندو
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