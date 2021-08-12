ميسي يشارك في تدريب سان جيرمان.. وترحيب من مبابي الخميس، 12 أغسطس 2021 - 15:34 كتب : FilGoal كيليان مبابي - ليونيل ميسي ليونيل ميسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان نرشح لكم أخر الأخبار مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في الدوري الأوروبي 4 دقيقة | أوروبا أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية 29 دقيقة | أوروبا سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات 39 دقيقة | رياضات أخرى كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده 53 دقيقة | رياضات أخرى مسحة طبية لـ الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي.. وتدريبات بدنية ساعة | الدوري المصري تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل ساعة | أوروبا مدافع سان جيرمان ينتقل إلى بوردو ساعة | ميركاتو اختبر معلوماتك - هل تتذكر أهداف شيكابالا؟ ساعة | لعبة في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في الدوري الأوروبي أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات الأكثر مشاهدة 1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الأهلي 1 الإسماعيلي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفيحاء 0 الاتحاد انتهت كأس السوبر الأوروبي (6) 1 تشيلسي (5)1 فياريال انتهت الدوري المصري - بيراميدز - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - المقاولون العرب - الجونة بعد قليل 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - أسـوان بعد قليل 19:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 0 الشباب مباشر 25:22 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 الرائد 0 الفتح مباشر 21:40 الدوري المصري - وادي دجلة - الاتحاد السكندري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سموحة - طلائع الجيش لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - برينتفورد - أرسنال لم تبدأ 21:00 الدوري الألماني - مونشنجلادباخ - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:30 الدوري الفرنسي - لوريان - موناكو لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك