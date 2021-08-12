ميسي يشارك في تدريب سان جيرمان.. وترحيب من مبابي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ليونيل ميسي

ليونيل ميسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في الدوري الأوروبي 4 دقيقة | أوروبا
أوليه: ميسي تلقى 3 عروض مختلفة.. وسان جيرمان أنهى المفاوضات بمكالمة هاتفية 29 دقيقة | أوروبا
سلة - مدرب الزمالك لـ في الجول: اخترنا المشاركة في البطولة الإفريقية.. وموقف هودج والتعاقدات 39 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يعلن موافقة أحمد الأحمر على تجديد تعاقده 53 دقيقة | رياضات أخرى
مسحة طبية لـ الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي.. وتدريبات بدنية ساعة | الدوري المصري
تيباس لـ في الجول: الليجا ليست سبب رحيل ميسي.. وشاهدوها لأنها ستظل الأفضل ساعة | أوروبا
مدافع سان جيرمان ينتقل إلى بوردو ساعة | ميركاتو
اختبر معلوماتك - هل تتذكر أهداف شيكابالا؟ ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد
قد ينال إعجابك