يد - كريم هنداوي: سأوقع على عقود انضمامي إلى الزمالك يوم الخميس

أوضح كريم هنداوي "كاتونجا" حارس منتخب مصر أن صفقة انضمامه للزمالك ستتم بشكل رسمي يوم الخميس.

مطلع يوليو الماضي، أعلن نادي يوروبارم بيليستر المقدوني عن دفع الزمالك للشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي والحصول على خدمات اللاعب، لكن الصفقة تأجلت بسبب مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو.

وقال هنداوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت يوم الخميس: "قبل عام من نهاية عقدي مع الفريق المقدوني دفع الزمالك الشرط الجزائي قبل الأولمبياد".

وأضاف "سأتوجه لنادي الزمالك يوم الخميس للتوقيع على عقود انضمامي للفريق".

وسيكون هنداوي صفقة تدعيم لمركز حراسة المرمى في الزمالك بعد رحيل محمد علي حارس الفريق للاحتراف الخارجي مع نهاية عقده مع النادي.

صاحب الـ33 عاما لعب للزمالك في فترتين سابقا، قبل الاحتراف في 2017 في صفوف بشيكتاش التركي.

ومن بشكتاش، انتقل هنداوي إلى دوبراجوا كوستانتا الروماني عام 2019، ثم إلى يوروبارم بيليستر المقدوني منذ شهر فبراير لعام 2020.