الإسماعيلي: لقاء الزمالك سيكون مهرجانا للكرة المصرية.. وندرس عدم إذاعة المباراة

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 14:23

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

وصف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي مباراة الزمالك المقبلة بـ "مهرجان الكرة المصرية"، وأوضح دراسة الإدارة عدم إذاعة المباراة.

تعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وقال علاء وحيد عبر إذاعة أون سبورت: "كل مبارياتنا في الدور الثاني مميزة، وبالتعادل مع الأهلي، نحن الأكثر جمعا للنقاط، ترتيبنا لا يليق بنا، ولكن إيهاب جلال عمل معجزة".

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وأكمل "استقبلنا هدفا في الشوط الأول، والإسماعيلي كان أفضل في الثاني، اخترق جبهات الأهلي، وسجل التعادل وكان بالإمكان إحراز هدف ثان، وصمدنا للنهاية والتوازن، هو ما كنا نفتقده".

وأضاف "الإسماعيلي يلعب لنفسه، يلعب من أجل الفوز في كل مباراة، وهو ما سيحدث أمام الزمالك، ستكون مهرجانا للكرة المصرية، وأعتبرها أهم مباراة في الموسم، وأتمنى أن يتوج أداؤنا في الدور الثاني خلال مباراة الزمالك".

وتابع "بعد توقف شهر، لعبنا ضد بيراميدز والأهلي ثم الزمالك يوم السبت، أي لعبنا ضد أقوى 3 فرق، الزمالك يعاني أيضا بسبب ضغط الجدول الذي قد يتسبب في إصابات للاعبين".

وواصل "كل الفرق تلعب في ظروف صعبة، نمر بأقوى مرحلة في الموسم في الفترة التي من المفترض أن نحصل على راحة، وسيبدأ الموسم الجديد متلاحم".

واستدرك "قيل إن المباريات ستكون سهلة، مستوانا في تطور، لم يتحدث أحد عن الجملة التكتيكية التي أسفرت عن هدف في الأهلي، وكيف سجلنا بعد 12 تمريرة، لم يتطرق أحد لجمل فنية تكررت خلال المباراة وكادت أن تسفر عن أهداف".

وتطرق للحديث عن إيهاب جلال قائلا: "التجديد لإيهاب جلال مطلب شعبي، وما سيطلبه سيكون أوامر لإدارة النادي واللجنة الفنية".

وأردف "لم يطلب المدرب شيئا لنفسه بل تدعيم بعض المراكز، وهو ما نسعى لتحقيقه، إلا أننا نعاني من سيولة مالية".

وأوضح "البعض لوح بعدم بث مباراة الزمالك للضغط على الشركة الراعية باعتبارها أهم مباراة في الموسم، ندرس الأمر، وهذا حقنا، الجمهور يطالب الإدارة، فهو واع جدا، وإذا تم حل المشكلة المادية سيكون الإسماعيلي مختلفا".

وأتم "المشكلة المادية ليست للتجديد لإيهاب جلال بل لضم صفقات جديدة أو إبرام تعاقدات مع لاعبينا لمواجهة إغرائهم من أندية الشركات".

وجاء التعادل في مصلحة الزمالك الذي انفرد بقمة الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي أصبح يمتلك 65 نقطة.

بينما وصل الإسماعيلي إلى النقطة 37 في المركز التاسع.

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