الأهلي وبيراميدز يكشفان لـ في الجول حقيقة صفقة ناصر ماهر.. وموقف اللاعب

كشف مصدر من الأهلي وآخر من بيراميدز حقيقة توصل الناديان لاتفاق في صفقة ناصر ماهر.

وصرّح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "حقيقة الأنباء التي ترددت على موافقة بيع ناصر ماهر إلى بيراميدز مقابل 7 ملايين جنيه لا تُمت للواقع بصلة ولم يُحسم الأمر كما يُقال".

في المقابل أوضح مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com قائلا: "هناك اهتمام لضم ناصر ماهر لكن لم نبدأ مفاوضات مع الأهلي".

واستبعد مصدر من بيراميدز إمكانية إتمام صفقة تبادلية خاصة في صفقة إبراهيم عادل بالتحديد.

وفي نفس السياق أوضح مصدر مقرب من اللاعب نفسه لـ FilGoal.com أنه يدرس أكثر من عرض ولن يقبل البقاء على نفس الحال الموسم المقبل في الأهلي.

ناصر ماهر البالغ 24 عاما اكتفى بالمشاركة مع الأهلي في 6 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة بالدوري والكأس.

كما شارك كبديل في 3 مباريات ضد الأرجنتين وأستراليا والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020 بعدد دقائق 18 دقيقة مع المنتخب الأولمبي.

وقضى اللاعب الذي يشغل مركز صانع الألعاب الموسم الماضي معُارا لسموحة وسجل 7 وصنع 11 في 26 مباراة بالدوري.